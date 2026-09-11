AMAGASA präsentierte Quartalsergebnisse

AMAGASA präsentierte in der am 10.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.48 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3.190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 460.7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 635.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch