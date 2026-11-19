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19.11.2026 11:42:36
Amag-Leasing-Chefin Nicole Pauli tritt Ende April 2027 ab
Cham (awp) - Nicole Pauli verlässt die Amag-Gruppe per 30. April 2027. Die Chefin der Amag Leasing AG will sich nach gut fünf Jahren an der Spitze der Gesellschaft beruflich neu orientieren.
Über die Nachfolge will die Gruppe zu einem späteren Zeitpunkt informieren, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Pauli hatte die Leitung von Amag Leasing Anfang 2022 übernommen.
Unter ihrer Führung integrierte der Leasinganbieter das Elektroauto-Abo Clyde und band den Flottendienstleister Movon ein. Umsatz, Leasingportfolio und Ergebnis legten laut Amag in ihrer Amtszeit deutlich zu.
yz/cg
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