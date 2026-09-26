|
26.09.2026 11:03:36
Amag-Chef: Schweiz fällt bei Elektroautos in Europa zurück
Zürich (awp) - Die Schweiz bleibt trotz steigender Benzinpreise eine Hochburg des Verbrennungsmotors. Bei Elektroautos sei das Land im europäischen Vergleich deutlich zurückgefallen, sagte Amag-Chef Helmut Ruhl in einem Interview mit den "CH Media"-Zeitungen vom Samstag.
Bei der Elektrifizierung der Personenwagen sei die Schweiz von Rang 5 im Jahr 2019 auf Rang 13 Ende 2025 und zuletzt auf Rang 16 abgerutscht, erklärte der Chef des grössten Autoimporteurs der Schweiz mit Marken wie Volkswagen, Audi, Škoda, Seat und Cupra.
Als Grund nennt Ruhl unter anderem widersprüchliche Rahmenbedingungen. Viele Menschen wohnten zur Miete oder im Stockwerkeigentum, hätten aber kein Recht auf eine Lademöglichkeit. Auch bei öffentlichen Parkplätzen fehle Ladeinfrastruktur.
Zudem setzten die Kantone bei den Motorfahrzeugsteuern unterschiedliche Anreize. Mancherorts koste ein elektrischer Mittelklasse-SUV jährlich bis zu 1000 Franken mehr Steuern als ein vergleichbarer Benziner. "Das kanns nicht sein."
Zuletzt habe die Elektromobilität allerdings Fahrt aufgenommen, so Ruhl. Im laufenden Jahr entfalle ein Viertel der Neuzulassungen auf reine Elektroautos, im August seien es 30 Prozent und im September noch etwas mehr gewesen. Auch die hohen Treibstoffpreise sorgten laut Ruhl für zusätzliche Nachfrage.
Mit Blick auf die wachsende Konkurrenz aus China sieht Ruhl die europäischen Hersteller weiterhin gut aufgestellt. Laut einer Sotomo-Umfrage bevorzugten 84 Prozent der Schweizer auch bei Elektroautos deutsche Hersteller.
Europa muss laut Ruhl Klimaschutz und eine wettbewerbsfähige Autoindustrie zusammenbringen. Der Amag-Manager befürwortet dabei Zölle und Vorgaben zur lokalen Produktion als Reaktion auf ungleiche Wettbewerbsbedingungen mit China. "China hat vor Jahren selber mit Zöllen, Vor-Ort- und Joint-Venture-Zwang gearbeitet." Europa solle das aber intelligent machen, ohne sich abzuschotten.
to/
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.