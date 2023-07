AMAG-Aktie im Minus: AMAG-Tochter Movon arbeitet in Zukunft mit Volkswagen Financial Services zusammen

Dazu beteiligt sich Volkswagen Financial Services zu 50 Prozent an der AMAG -Tochter Movon. Die Freigabe durch die Weko sei bereits erfolgt, heisst es in der Meldung vom Dienstag. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Der Fokus von Movon liegt den Angaben zufolge auf Flotten-Leasings und Rundum-Service-Lösungen für Geschäftskundinnen und Geschäftskunden. AMAG gründete die Tochter im Februar 2023, um veränderten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, wie es heisst. Mit der Unterstützung durch Volkswagen Financial Services sollen nun die Produkt- und Dienstleistungsportfolios bei Movon vorangetrieben werden.

Im Wiener Handel geht es für die AMAG-Aktie zeitweise 0,31 Prozent auf 32,40 Euro nach unten.

jl/rw

Cham (awp)