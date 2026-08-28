Amador Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amador Gold hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 7.5 Millionen CAD gegenüber 5.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch