Amadeus IT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Amadeus IT hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.820 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Amadeus IT 1.74 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.928 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 1.74 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch