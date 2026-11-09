Amadeus IT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amadeus IT hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.05 USD gegenüber 0.960 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2.00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1.04 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1.95 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch