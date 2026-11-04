Amadeus Fire hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amadeus Fire lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.210 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Amadeus Fire hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.8 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch