Amada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amada hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.41 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24.03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 130.20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107.01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch