Améliorations des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en vue de renforcer les collectivités du Yukon

MAYO, YT, le 2 août 2019 /CNW/ - Une économie florissante nécessite des investissements stratégiques dans des infrastructures vertes modernes afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens tout en limitant les conséquences sur l'environnement local. Les investissements dans les infrastructures vertes contribuent également à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des résidents du Nord.

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, Scott Bolton, maire du village de Mayo, Wayne Potoroka, maire de Dawson, et Lee Bodie, maire de Carmacks, ont annoncé aujourd'hui le financement de trois projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au Yukon.

Les deux premiers projets de modernisation des infrastructures souterraines, notamment des conduits sanitaires, des ponceaux d'eaux pluviales, des conduites d'égout et des services d'égout, profiteront aux résidents de Mayo et de Dawson.

Le troisième projet consiste à mettre à niveau les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et à installer un nouveau réseau de traitement des eaux pour le centre de loisirs et l'aréna de Carmacks. Les améliorations apportées au terme de ces trois projets au Yukon assureront l'accès à l'eau potable, une meilleure gestion des eaux pluviales et une capacité accrue de transport en toute sécurité des eaux usées dans l'ensemble des collectivités.

La contribution du gouvernement du Canada s'élève à plus de 9,3 millions de dollars pour les trois projets réalisés dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon, quant à lui, investit plus de 3,1 millions de dollars.



« Les infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont essentielles pour assurer le bien-être des Yukonnais et de leurs familles. Il est impératif d'investir dans les infrastructures vertes afin de bâtir des collectivités viables et modernes qui contribueront à protéger l'environnement et à préserver la santé des résidents du Nord. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées passent souvent inaperçues, mais elles sont essentielles au fonctionnement quotidien des municipalités. Notre gouvernement est fier de s'associer au gouvernement du Canada pour appuyer l'exécution de projets qui permettront d'apporter les mises à niveau essentielles à ces infrastructures à Mayo, Carmacks et Dawson. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos collectivités demeurent des endroits sains, dynamiques et durables où les Yukonnais peuvent travailler et vivre. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« Le village de Mayo tient à remercier les gouvernements fédéral et territorial pour le financement des infrastructures. Sans ce financement, les petites municipalités comme Mayo ne seraient pas en mesure d'aller de l'avant avec les projets d'infrastructure et de modernisation dont elles ont tant besoin. »



Scott Bolton, maire du village de Mayo

« L'installation, le remplacement et la mise à jour des infrastructures essentielles sont nécessaires pour les municipalités et pour s'assurer que les services sont fournis de façon sécuritaire et efficace. Les canalisations souterraines sont essentielles à la santé et à la croissance d'une collectivité. »

Wayne Potoroka, maire de Dawson

« Tout le village de Carmacks est très reconnaissant envers le Canada pour sa nouvelle station de traitement d'eau qui desservira à la fois notre centre récréatif et notre nouvel aréna actuellement en construction. Tous les citoyens auront ainsi accès à de l'eau potable salubre dans un établissement de premier ordre. »

Lee Bodie, maire du village de Carmacks

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique pour faire la promotion de la sécurité énergétique dans les territoires

Un montant de 4 milliards de dollars de ce financement servira à financer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Document d'information

Améliorations des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en vue de renforcer les collectivités du Yukon

La contribution du gouvernement du Canada s'élèvera à plus de 9,3 millions de dollars pour les trois projets réalisés dans le cadre du volet de l'infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon, quant à lui, investira plus de 3,1 millions de dollars.

Bénéficiaire Projet Contribution du gouvernement fédéral Contribution du gouvernement territorial Total des coûts estimés Municipalité de Mayo Mises à niveau des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie de Mayo - Phase 3, secteur 3 6 513 750 $ 2 171 250 $ 8 685 000 $ Municipalité de Dawson Mises à niveau de l'infrastructure de la rue Turner 1 875 000 $ 625 000 $ 2 500 000 $ Municipalité de Carmacks Système de traitement des eaux du centre de loisirs de Carmacks 937 500 $ 312 500 $ 1 250 000 $

