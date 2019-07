Améliorations de la route 7 pour assurer des déplacements sûrs et efficaces à Maple Ridge et dans les environs

MAPLE RIDGE, BC, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Les investissements dans des infrastructures de transport sûres et efficaces sont essentiels pour relier les collectivités, aider nos entreprises à soutenir la concurrence et créer une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, Dan Ruimy, député de Pitt Meadows-Maple Ridge, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Bob D'Eith, député provincial de Maple Ridge-Mission, et Mike Morden, le maire de Maple Ridge, ont annoncé d'importants travaux de réfection de la route 7 (route Lougheed) entre Maple Ridge et Mission.

Le projet consiste à élargir un tronçon de quatre kilomètres de la route entre la 266e rue et la 287e rue de deux à quatre voies, à installer une barrière médiane, à créer deux demi-tours pour camions et à améliorer la signalisation routière à trois intersections. Ces améliorations rendront les déplacements le long de ce corridor achalandé plus sûrs et réduiront la congestion en augmentant la capacité des véhicules commerciaux et privés et en améliorant la fluidité de la circulation.

Le gouvernement du Canada verse une contribution pouvant atteindre 29 205 477 $ pour ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructure provinciale-territoriale - Projets nationaux et régionaux, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique entreprend des consultations et une analyse technique pour appuyer ce projet futur.

« Il est essentiel d'apporter des améliorations à l'autoroute 7 pour veiller à ce que les nombreux résidents qui dépendent de ce lien routier vital puissent se rendre à l'école, au travail et à la maison plus rapidement. Ce projet d'élargissement appuiera également la croissance économique en atténuant le trafic dans une région reconnue pour sa congestion routière, en plus de soutenir le tourisme local. Et surtout, les améliorations qui seront apportées à l'autoroute 7 rendront nos routes plus sûres en réduisant le nombre d'accidents qui surviennent dans cette région très fréquentée.. »

Dan Ruimy, député provincial de Pitt Meadows--Maple Ridge, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons pendant trop longtemps entendu parler d'accidents tragiques et souvent mortels survenant sur la route 7 entre Maple Ridge et Mission. L'élargissement à quatre voies de ce tronçon de la route 7 n'est pas seulement une mesure destinée à atténuer la congestion, il s'agit d'améliorer la sécurité sur les routes que notre communauté utilise chaque jour. Je suis heureux que les gouvernements fédéral et provincial franchissent un pas de plus pour améliorer la vie de ceux qui dépendent de cet important axe routier. »

Bob D'Eith, député provincial de Maple Ridge-Mission, au nom de la ministre des Transports et de l'Infrastructure, Claire Trevena

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

