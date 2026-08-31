Alzchem Group-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Alzchem Group-Aktie abgegeben.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 232,00 EUR für die Alzchem Group-Aktie, was einem Anstieg von 67,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 164,60 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 256,00 EUR 55,53 04.08.2026 Warburg Research 208,00 EUR 26,37 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch