Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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31.08.2026 18:00:38
Alzchem Group-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Alzchem Group-Aktie abgegeben.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 232,00 EUR für die Alzchem Group-Aktie, was einem Anstieg von 67,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 164,60 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|256,00 EUR
|55,53
|04.08.2026
|Warburg Research
|208,00 EUR
|26,37
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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