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23.10.2026 14:00:03

Alzchem erneut unter den besten 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen

Alzchem Group
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EQS-Media / 23.10.2026 / 14:00 CET/CEST

Alzchem erneut unter den besten 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen

Das Unternehmen Alzchem hat sich 2026 erneut einem unabhängigen CSR-Rating von EcoVadis, dem weltweit grössten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unterzogen und erneut eine Spitzenplatzierung erreicht. Mit 85 von 100 Punkten wurde Alzchem mit der Gold-Medaille ausgezeichnet und gehört damit zu den besten 5 % der von EcoVadis in den vergangenen zwölf Monaten bewerteten Unternehmen weltweit. 

Die EcoVadis-Methodik beruht auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie der Global Reporting Initiative (GRI), dem United Nations Global Compact sowie ISO 26000. Bewertet werden die Unternehmensaktivitäten in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Das aktuelle Ergebnis zeigt, dass das Unternehmen sein hohes Niveau trotz steigender Anforderungen im Bewertungsverfahren erneut bestätigen konnte. 

Besonders erfreulich ist die Weiterentwicklung in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte (96 Punkte), Ethik (87 Punkte) sowie nachhaltige Beschaffung (85 Punkte), in denen sich Alzchem gegenüber der vorherigen Bewertung nochmal verbessern konnte. Im Bereich Umwelt erreichte das Unternehmen 73 Punkte, womit die sehr gute Bewertung weiterhin bestätigt wird. 

Martina Spitzer, CSO der Alzchem Group AG:
„Die erneute Auszeichnung durch EcoVadis bestätigt unseren Anspruch, wirtschaftlichen Erfolg mit verantwortungsvollem Handeln zu verbinden. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir uns in zentralen Bereichen wie Arbeits- und Menschenrechten, Ethik sowie nachhaltiger Beschaffung weiter verbessern konnten.“ 

Das Unternehmen Alzchem verfolgt seit vielen Jahren einen ganzheitlichen ESG-Ansatz und arbeitet kontinuierlich daran, seine ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Leistungen weiter auszubauen und zukunftsorientiertes Wirtschaften weiterzuentwickeln. 

 

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert.

Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente „Made in Germany“-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit.

Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Alzchem Group AG
Schlagwort(e): Umwelt

23.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A41YHG1
WKN: A41YHG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181
EQS News ID: 2421358

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2421358  23.10.2026 CET/CEST

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