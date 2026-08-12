Alwasail Industrial Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alwasail Industrial Company Registered hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.010 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32.64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.3 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116.2 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch