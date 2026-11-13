Alvotech Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alvotech Registered hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.23 USD gegenüber -0.030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.06 Prozent auf 111.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch