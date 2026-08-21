Alvotech Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alvotech Registered präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alvotech Registered ein Ergebnis je Aktie von 0.110 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Alvotech Registered mit einem Umsatz von insgesamt 105.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch