Aluula Composites legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aluula Composites hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aluula Composites ein EPS von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.51 Prozent auf 2.5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch