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13.08.2026 06:37:00
Alussa Energy Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alussa Energy Acquisition hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alussa Energy Acquisition ein EPS von -0.210 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 88.39 Prozent auf 250.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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