Alussa Energy Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alussa Energy Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.870 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196.6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210.5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch