Aluminium Bahrain BSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aluminium Bahrain BSC veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 BHD, nach 0.050 BHD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Aluminium Bahrain BSC im vergangenen Quartal 309.1 Millionen BHD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aluminium Bahrain BSC 449.4 Millionen BHD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch