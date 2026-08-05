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05.08.2026 06:37:00
Alujain gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Alujain liess sich am 02.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alujain die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.33 SAR gegenüber 0.180 SAR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 541.9 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 342.9 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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