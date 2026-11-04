Alujain: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alujain lud am 01.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.240 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Alujain im vergangenen Quartal 404.1 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alujain 364.1 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch