Alufluoride legte Quartalsergebnis vor

Alufluoride gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.51 INR. Im Vorjahresviertel hatte Alufluoride 3.97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Alufluoride 265.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 437.6 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch