Aluflexpack wächst auch im Sommer kräftig

Reinach (awp) - Nach dem Umsatzschub im ersten Semester hat Aluflexpack sein kräftiges Wachstum auch im Sommer fortgesetzt. Der Verpackungshersteller steigerte in den ersten neun Monaten den Umsatz um 34,3 Prozent auf 261,4 Millionen Euro.

Dabei hat auch die Akquisition der neuen türkischen Tochter mitgeholfen. Doch auch ohne diesen Zukauf, also organisch, lag das Wachstum noch bei 28,6 Prozent, wie Aluflexpack am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab.

Der Anstieg sei auf einen Ausbau des Geschäfts in den meisten Endmärkten der Gruppe zurückzuführen, insbesondere in den Bereichen Pharmazeutika, Tiernahrung und Sonstige Lebensmittel, hiess es. Zudem habe man Fortschritte gemacht bei der Weitergabe von gestiegenen Kosten an die Kunden.

Insgesamt hat Aluflexplack mit 261,4 Millionen Euro Umsatz die Erwartungen der Analysten der ZKB und von Berenberg übertroffen.

Jahresziele bestätigt

"Unsere Entwicklungspipeline ist vielversprechend und die Nachfrage bei unseren Kunden gesund. Zudem haben wir gute Visibilität hinsichtlich der Energiesicherheit in unseren Werken. All das gibt uns Anlass, optimistisch in Richtung 2023 zu blicken", erklärte Konzernchef Johannes Steurer.

An den Zielen fürs Gesamtjahr 2022, die Aluflexpack erst im August erhöht hatte, hält der Konzern fest: Das Management erwartet einen Nettoumsatz von 320 bis 350 Millionen Euro. Der operative Gewinn EBITDA vor Sondereffekten soll 39 bis 44 Millionen erreichen.

