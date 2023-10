Aluflexpack übernimmt tunesischen Verpackungsspezialisten Helioflex

Reinach (awp) - Aluflexpack will in Tunesien zukaufen. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 68 Prozent der Anteile am Verpackungsspezialisten Helioflex unterzeichnet, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Der Abschluss der Übernahme, die noch unter Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, ist im ersten Quartal 2024 geplant.

Helioflex ist laut den Angaben Marktführer in Tunesien und angrenzenden Regionen für flexible Verpackungen im Pharma-Bereich und erzielte 2022 einen Netto-Umsatz von rund 6,1 Millionen Euro. Die Firma betreibt eine Produktionsstätte in Jbel el Oust nahe Tunis und beschäftigt dort etwa 40 Mitarbeitende.

Unter anderem stellt Helioflex dort Blisterfolien, Coldform-Folien und Sachets für Kunden her, die in der pharmazeutischen Industrie in Nordafrika, Europa und anderen afrikanischen Ländern tätig sind. "Mit der Übernahme von Helioflex erweitern wir unser Produktionsnetzwerk auf dem schnell wachsenden afrikanischen Markt", wird Aluflexpack-Chef Johannes Steurer in der Mitteilung zitiert.

Die Geschäftsleitung von Helioflex bleibe auch nach der Übernahme am Unternehmen beteiligt, heisst es weiter. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart.

tv/uh