Aluflexpack schliesst Übernahme von Verpackungsspezialisten Helioflex ab

Reinach (awp) - Aluflexpack hat die Übernahme des tunesischen Verpackungsspezialisten Helioflex abgeschlossen. Man habe am (heutigen) Mittwoch 68 Prozent der Anteile an dem Unternehmen erworben, teilte Aluflexpack am Abend mit.

Der Kauf war im vergangenen Oktober angekündigt worden. Helioflex ist laut den Angaben Marktführer in Tunesien für flexible Pharmaverpackungen. Zudem sei die Niederlassung strategisch gut positioniert, um andere Märkte in Afrika zu bedienen, hiess es weiter.

2022 erzielte die Firma gemäss früheren Angaben einen Netto-Umsatz von rund 6,1 Millionen Euro. Helioflex betreibt eine Produktionsstätte in Jbel el Oust nahe Tunis und beschäftigt dort etwa 40 Mitarbeiter. Unter anderem stellt Helioflex dort Blisterfolien, Coldform-Folien und Sachets für Kunden her.

Die Geschäftsleitung von Helioflex bleibe auch nach der Übernahme am Unternehmen beteiligt, hatte es im November geheissen. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart.

jb/pre