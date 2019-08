Aluflexpack nimmt Produktion bei Eliopack wieder auf - Kein finanz. Einfluss

Reinach (awp) - Der Verpackungskonzern Aluflexpack vermeldet gute Fortschritte in Bezug auf die Wiederinbetriebnahme seines Werks Eliopack in Frankreich. Dort war am 24. Juni ein Feuer ausgebrochen, sodass das Unternehmen die Produktion temporär verlagern musste.

Die elektrische Infrastruktur dort sei in der Zwischenzeit vollständig repariert worden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Die Konzernleitung erwartet, dass die Reparaturarbeiten schrittweise in der zweiten Hälfte des Monats August abgeschlossen werden.

Eine Untersuchung des Vorfalls durch unabhängige Experten habe zudem auf vorläufiger Basis bestätigt, dass ein defektes Kabel die Ursache des Feuers war und dass es keinerlei Fehlverhalten auf Seiten Eliopacks gab. Zudem hätten die Behörden bestätigt, dass die bestehenden Sicherheitsmassnahmen des Gebäudes und der Produktionsanlagen den gesetzlich geltenden Vorschriften entsprochen hätten.

Basierend auf ersten und noch laufenden Gesprächen mit Kunden und Versicherungen geht die Konzernleitung daher davon aus, dass alle Kosten in Verbindung mit dem Vorfall versichert sind. Die Konzernleitung bestätigt denn auch ihre erste Einschätzung, "dass der Vorfall, wenn überhaupt, zu unwesentlichen Umsatz- sowie Profitabilitätsverlusten auf Gruppen-Ebene führen wird."

uh/yr