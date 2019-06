Aluflexpack legt Emissionspreis auf 21 Franken fest

Zürich (awp) - Aluflexpack hat den Emissionspreis für den am (morgigen) Freitag geplanten Börsengang an der SIX Swiss Exchange auf 21 Franken festgelegt. Der Bruttoemissionserlös aus der Ausgabe von 7,3 Millionen neuen Aktien werde rund 153,3 Millionen betragen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.

Das Gesamtemissionsvolumen liege bei 168,6 Millionen Franken inklusive einer Mehrzuteilung von 10 Prozent. Zum Emissionskurs werde die Marktkapitalisierung rund 363,4 Millionen Franken betragen und bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption werde der Streubesitz bei 46,4 Prozent liegen. Bisherige Alleinaktionärin des Verpackungsspezialisten ist Montana Tech Components.

"Wir sind sehr zufrieden", wird CEO Igor Arbanasin der Mitteilung zitiert. Die konsequente und erfolgreiche Umsetzung der Strategie in den letzten Jahren und die vielversprechenden Aussichten hätten die Investoren überzeugt. "Durch den Börsengang erhalten wir jetzt wichtige Mittel, um unseren Wachstums- und Erfolgskurs nahtlos fortsetzen zu können", so Arbanasin weiter.

Der Emissionserlös soll vorwiegend für den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, die Automatisierung der Produktion und zielgerichtete Unternehmenskäufe verwendet werden, wie es weiter hiess.

Die Aktien von Aluflexpack werden voraussichtlich unter der International Securities Identification Number (ISIN) CH0453226893, der Valorennummer 45'322'689 sowie dem Börsenkürzel AFP gehandelt.

