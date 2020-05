Aluflexpack-Aktionäre genehmigen Dividendenverzicht - Aluflexpack-Aktie stärker

Die Aktionäre von Aluflexpack haben an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Unter anderem genehmigten sie den Verzicht auf eine Dividendenzahlung, wie die auf Verpackungslösungen spezialisierte Gesellschaft am Montag mitteilte.

Ausserdem wurden Martin Ohneberg (als Präsident), Alois Bühler, Christian Hosp, Markus Vischer und Bernd Winter als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen GV wiedergewählt.

Zum laufenden Geschäftsjahr schrieb Aluflexpack, dass das globale Umfeld zuletzt unsicherer geworden sei. Die Stärke der Organisation und die strategische Positionierung des Unternehmens würden ihn aber "zuversichtlich für die Zukunft" stimmen, wurde Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrates, in der Mitteilung zitiert.

Die Generalversammlung fand am 7. Mai 2020 in Zürich statt.

Die Aluflexpack-Aktie gewinnt am Morgen an der SIX zeitweise 0,99 Prozent auf 20,50 Franken.

sig/kw

Reinach (awp)