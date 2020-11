Aluflexpack-Aktie: Aluflexpack investiert in Werkserweiterung in Kroatien

Die auf Aluminiumverpackungen spezialisierte Aluflexpack investiert in seine Produktionsanlagen in Kroatien.

In den kommenden zwei Jahren sollen die bestehenden Produktionsgebäude in Omis und Drnis ausgebaut werden, wie es in einer Aluflexpack -Mitteilung vom Montag heisst. Dafür sollen etwa 65 Millionen Euro aufgewendet werden.

Die bestehende Produktions- und Lagerfläche soll um 13'000 Quadratmeter erweitert werden und die Kapazitäten um bis zu 30'000 Tonnen. Die Steigerung sei vertikal integriert und beziehe sich sowohl auf die Vorbehandlung als auch die Beschichtung von Aluminiumfolie.

Mit dem Schritt werde der Weg für ein solides Wachstum über das Jahr 2022 hinaus geebnet, wie es weiter heisst. Finanziert würden die Investitionen mit Mitteln aus dem Börsengang, bestehenden Kreditlinien und dem operativen Cashflow.

yr/kw

Zürich (awp)