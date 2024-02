Aluflexpack-Aktie +64 Prozent: Aluflexpack steigert 2023 Umsatz - Übernahmeangebot von Constantia Flexibles

Mit 380,3 Millionen Euro lag der Umsatz um 6,5 Prozent höher als im Vorjahr.

Das Jahr sei wegen der Inflation von einer schwachen Nachfrage und von einem Lagerabbau bei den Kunden geprägt gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Dennoch gelang es der Gruppe, den Absatz in allen Märkten zu steigern.

Am stärksten legten dabei die Bereiche Milchprodukte (+14%) und Süsswaren (+12%) zu. Bei den Molkereiprodukten habe man von einer starken Nachfrage im Private-Label-Geschäft bei bestehenden Kunden, einem gesteigerten Marktanteil in den Heimatmärkten sowie zusätzlichen Volumina bei der akquirierten Tochtergesellschaft in der Türkei profitiert. Der Süsswarenumsatz sei derweil aufgrund von Geschäftserweiterungen mit bestehenden Kunden gestiegen.

Die Bereiche Kaffee und Tee (+7%) sowie das Geschäft mit Tierfutter (+4%) folgten an dritter und vierter Stelle. Die restlichen drei Sparten blieben in etwa gleich wie im Vorjahr.

EBITDA-Ziele 2023 präzisiert

Aluflexpack hat mit den Umsatzzahlen im oberen Bereich der angepeilten Guidance von 360 bis 390 Millionen Euro abgeschnitten. Damit wurden die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen (AWP-Konsens: 378,1 Mio. Euro).

Die Gewinnzahlen sollen am 28. März veröffentlicht werden. Die Gruppe präzisierte die Spanne für den Betriebsgewinn EBITDA vor Sondereffekten nach einer bisher angepeilten Spanne von 45 bis 50 Millionen: Dieser solle zwischen 46 und 49 Millionen fallen.

Für das laufende Jahr 2024 gibt sich das Management zudem zuversichtlich. Man sei weiterhin von der Stabilität und den Zukunftsaussichten des Geschäfts überzeugt. "Angesicht unseres Engagements im Bereich Innovation und Operational Excellence, des Starts der kommerziellen Produktion in unserer neuen Produktionsanlage in Drniš (Kroatien) und der erwarteten Normalisierung der Nachfrage sind wir für das Jahr 2024 optimistisch", liess sich CEO Johannes Steurer in der Mitteilung zitieren.

Der Nettoumsatz für 2024 dürfte in der Grössenordnung von 370 bis 410 Millionen Euro zu liegen kommen und der Betriebsgewinn EBITDA zwischen 51 und 56 Millionen betragen. Zudem dürften die Investitionsausgaben 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen, hiess es weiter.

Aluflexpack erhält Übernahmeangebot von Constantia Flexibles

Der Verpackungsspezialist Aluflexpack hat ein Übernahmeangebot vom Mitbewerber Constantia Flexibles aus Österreich erhalten. Dabei hat sich Constantia von den Mehrheitsaktionären bereits rund 57 Prozent der Aktien gesichert. Der Verwaltungsrat von Aluflexpack empfiehlt, die Offerte anzunehmen.

Das Barangebot von Constantia richte sich an alle Aktionäre betrage zwischen 15 Franken und 18,75 Franken je Aktie, teilte Aluflexpack am Freitag mit. Das Angebot entspreche einer Prämie von 72 bis 115 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs. Verglichen mit dem gewichteten Kurs-Durchschnitt der letzten 60 Tage belaufe sich die Prämie auf 78 bis 123 Prozent.

Zur endgültigen Preisfestsetzung wurde ein komplexer Preisanpassungsmechanismus aufgestellt, wonach sich der Preis unter bestimmten Voraussetzungen vom Basisangebot von 15 Franken bis auf die maximalen 18,75 Franken erhöhen kann. Damit sollen die Aktionäre für allfällige Steigerungen des Unternehmenswerts entschädigt werden.

An der Schweizer Börse legen die Aktien von Aluflexpack nach Bekanntwerden des Übernahmeangebots kräftig zu. Zeitweise klettert der Kurs um 63,95 Prozent auf 14,28 Franken. Damit erreichen die Papiere die Angebotspreisspanne noch knapp nicht.

Nächster Wachstumsschritt

Damit das Angebot zustande kommt, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Allen voran wird eine Andienungsquote von mindestens 90 Prozent angestrebt. Ein grosser Schritt dahin wurde mit Mehrheitseigner Michael Tojner getätigt, der über die Montana Tech Components (MTC) knapp 54 Prozent der Aktien hält. Und auch die Xoris GmbH (3%) will ihre Aktien andienen.

Mit dem geplanten Verkauf will der österreichische Unternehmer Tojner Aluflexpack in die nächste Wachstumsphase überführen. Die Übernahme ermögliche einen weiteren signifikanten Wachstumsschritt, wird er in der Mitteilung zitiert. "Dadurch können Kernkompetenzen noch effizienter genutzt und Expertise im Verpackungssektor konsolidiert werden."

Tojner mit seiner MTC hatte das Unternehmen mit Wurzeln im kroatischen Zadar 2012 übernommen, dessen Geschäft mit Investitionen von über 360 Millionen Euro kontinuierlich ausgebaut und es 2019 an die Schweizer Börse gebracht. So sei es gelungen, Aluflexpack als globalen Akteur im Bereich flexibler Verpackungslösungen zu etablieren, so Tojner.

Produkt und Reichweite ausbauen

Nun soll Aluflexpack Teil der Constantia Flexibles Holding GmbH mit Hauptsitz in Wien werden. Die Gruppe, die 2022 einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro erwirtschaftet hatte, befindet sich seit Januar 2024 vollständig im Besitz des Private-Equity-Unternehmens One Rock Capital Partner aus New York.

Der Zukauf passe perfekt zu der bis 2030 aufgestellten Strategie von Constantia, wird CEO Pim Vervaat zitiert. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit als starker Akteur im Verpackungsmarkt aufzutreten. Mit Aluflexpack werde die Produktpalette ausgebaut und die geographische Reichweite vergrössert.

Noch unterliegt das Übernahmeangebot laut Mitteilung bestimmten Bedingungen, einschliesslich behördlicher Genehmigungen. Positiv äusserte sich bereits die Übernahmekommission (UEK) in einer Verfügung dazu. Der Entwurf der Voranmeldung und die darin enthaltenen Bedingungen entsprächen den gesetzlichen Vorschriften, hiess es.

Die UEK habe ausserdem kein Handeln in gemeinsamer Absprache zwischen Constantia und MTC sowie Xoris im Hinblick auf die Beherrschung der Zielgesellschaft ausgemacht. Und auch der festgelegte Preisanpassungsmechanismus sei übernahmerechtlich zulässig, hiess es weiter.

Reinach (awp)