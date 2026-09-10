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10.09.2026 06:37:00
Aluar Aluminio Argentino stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aluar Aluminio Argentino hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39.03 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -15.020 ARS je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 135.22 Prozent auf 967.53 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 411.34 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 92.39 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 2.68 ARS je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Aluar Aluminio Argentino 2’908.56 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 86.16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1’562.41 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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