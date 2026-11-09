ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 PLN, nach 0.060 PLN im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.9 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 13.0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch