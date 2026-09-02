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02.09.2026 06:37:00
Altura Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Altura Energy hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Altura Energy ein Ergebnis je Aktie von -0.030 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Altura Energy im vergangenen Quartal 0.0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Altura Energy 0.0 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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