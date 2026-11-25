Altura Energy lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.0 Millionen CAD, gegenüber 0.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25.00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch