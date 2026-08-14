Alto Neuroscience verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alto Neuroscience veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.65 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch