Altmaier will Stahlbranche bei Klimakosten stützen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Stahlhersteller vor den Kosten schärferer Klimaauflagen schützen. Für die Strompreissteigerungen, die etwa wegen des CO2-Preises ab dem kommenden Jahr erwartet werden, sei "die Möglichkeit einer angemessenen Kompensation" wichtig, heisst es im "Handlungskonzept Stahl", das das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen hat. "Wir wollen zeigen, dass ambitionierter Klimaschutz und eine wettbewerbsfähige Industrie Hand in Hand gehen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dazu.

Die Regierung will sich demnach bei der Europäischen Kommission auch dafür einsetzen, dass den Unternehmen weiterhin kostenlose Verschmutzungszertifikate im EU-Emissionshandelssystem zugeteilt werden. Die Massnahmen sind laut dem Papier nötig, "um die Verlagerung von energieintensiven Industrien in Länder mit geringerem Schutzniveau zu verhindern", heisst es in dem Konzept. Auch für die von der Kommission geforderte Grenzausgleichssteuer zeigt sich die Regierung offen, um sogenanntes Carbon Leakage zu vermeiden. Die Steuer müsse mit Blick auf die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) aber noch "geprüft werden".

Mit dem Zehn-Punkte-Programm will Altmaier zugleich Chancengleichheit auf dem globalen Stahlmarkt schaffen. Deutschland sichert darin zu, entschlossener "gegen marktverzerrende Massnahmen wie WTO-widrige Subventionen und WTO-widrige Dumpingpreise sowie gegen eine protektionistische Handelspolitik" einzutreten, vor allem mit Blick auf China.

Branche schätzt Investitionsbedarf für grünen Stahl auf 30 Milliarden Euro

Um eine klimafreundliche Stahlproduktion zu ermöglichen, setzt die Regierung insbesondere auf grünen Wasserstoff aus Ökostrom. Die Branche selbst rechnet mit Investitionen von rund 30 Milliarden Euro in Deutschland. Der Bund verspricht dafür "ein umfassendes Transformationskonzept".

Zudem gibt er der Branche eine Art Garantie, dass der CO2-Preis nicht ins Unermessliche steigt - über "Carbon Contracts for Difference". Bei diesem Finanzierungsmodell erstattet der Staat die Differenz zwischen den tatsächlichen Vermeidungskosten für eine Tonne CO2 und einem für das jeweilige Projekt vertraglich geregelten CO2-Preis. Diese Verträge sollen nun in der Stahlbranche erprobt werden.

Die Stahlindustrie begrüsste den Vorstoss der Regierung. "Damit liegt ein kohärentes, industriepolitisches Gesamtkonzept vor, das die Herausforderungen für die Branche adressiert", sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff. Es gelte nun, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen, eine erneute Stahl-Importkrise zu verhindern und faire Wettbewerbsbedingungen in der Energie- und Klimapolitik zu schaffen. Die Gewerkschaft IG Metall nannte das Konzept eine "gute Grundlage", um Arbeitsplätze zu sichern und grünen Stahl in Deutschland zu realisieren.

Insbesondere China, aber auch andere Schwellenländer haben in den vergangenen Jahren massiv Stahl produziert. Zugleich schotteten klassische Importländer wie die USA ihre Märkte ab. Die weltweiten Überkapazitäten belaufen sich laut Bericht auf mehrere hundert Millionen Tonnen und nehmen nach einem leichten Rückgang 2018 wieder zu. Seit 2010 ist die Stahlproduktion in Deutschland um rund 10 Prozent auf 39,7 Millionen Tonnen gesunken, die Zahl der Beschäftigten schrumpfte um rund 4.000 auf 86.000.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)