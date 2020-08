Altmaier will Ökostromziel 2030 in EEG-Novelle verankern

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das Ökostromziel 2030 mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gesetzlich verankern. "Dabei geht es insbesondere darum, einen Beitrag zum Klimaschutzprogramm 2030 zu leisten", teilte eine Ministeriumssprecherin in Berlin mit. In dem Papier hatte die Koalition im vergangenen Herbst vereinbart, den Ökostromanteil im kommenden Jahrzehnt auf 65 Prozent zu steigern. 2019 waren rund 42,1 Prozent des Stroms grün, im ersten Halbjahr 2020 waren es coronabedingt über 50 Prozent.

Im sogenannten EEG 2021 will Altmaiers Ministerium auch das zugrunde liegende Zielmodell für die einzelnen Technologien verankern. Das heisst, es werden einzelne Ausschreibungsmengen für Wind, Solarenergie und Biomasse festgelegt. "Wir schaffen damit Transparenz", so die Sprecherin. Altmaier hatte vor der Sommerpause Versäumnisse beim Klimaschutz eingeräumt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2020 09:50 ET (13:50 GMT)