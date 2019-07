Altmaier lehnt weitere CO2-Abgabe auf Luftverkehr ab

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Verteuerung von Flugreisen abgelehnt. Mit Blick auf den Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Luftverkehrsabgabe zu erhöhen, sagte er in Berlin, es sei "nicht sinnvoll, über solche Einzelmassnahmen zu diskutieren". Denn der Flugverkehr sei bereits im europäischen Handel mit CO2-Zertifikaten (ETS) erfasst. Altmaier lehnt auch eine reine Kerosinsteuer ab.

Er ergänzte, dass die Luftverkehrssteuer bereits 2010 trotz erheblicher Kritik eingeführt worden sei. Zudem sei "die bestehende Abgabe in Deutschland höher, als was in Frankreich diskutiert wird", so der Bundeswirtschaftsminister. Das Nachbarland will ab 2020 eine zusätzliche Umweltsteuer von 1,50 bis 18 Euro auf jedes Flugticket erheben. Zugleich soll stärker in die Bahn investiert werden.

Auch Schulze hatte für ihren Vorschlag auf den französischen Vorstoss zur Besteuerung des Flugverkehrs verwiesen. Ein europaweites Vorgehen sei aus ihrer Sicht der beste Weg. Altmaier verwies stattdessen auf das Klimakabinett der Bundesregierung, das am Abend über eine CO2-Bepreisung sprechen will. Sein Ziel sei bei diesem Thema "eine grosse Partei- und fraktionsübergreifende Einigung, so wie wir es zuletzt beim Atomausstieg hatten".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2019 05:19 ET (09:19 GMT)