Altmaier für Steuersenkungen in einigen Industriebereichen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor Steuererhöhungen gewarnt und sich im Gegenteil für Steuersenkungen etwa für gut verdienende Facharbeiter stark gemacht. "Bei den Steuern will ich eindeutig sagen, dass ich der Auffassung bin, dass in dieser Pandemie keine Steuern erhöht werden dürfen", erklärte er im ZDF-Morgenmagazin vor dem später am Tag beginnenden Tag der Industrie. "Sie müssten in einigen Bereichen gesenkt werden, gerade auch für gut verdienende Facharbeiter."

Angesichts eines erwarteten zunehmenden Wettbewerbsdrucks aus Asien verlangte Altmaier eine Konzentration auf in der Zukunft entscheidende Technologien. "In vielen asiatischen Ländern, wo man die Pandemie bereits früher bekämpft hat und weiter ist als in Europa, dort bereitet man sich darauf vor, Marktanteile in Europa und in den USA zu erwerben, zu erobern", warnte er. "Deshalb müssen wir bei Zukunftstechnologien, Klimaschutz, Energiewende, aber auch Digitalisierung besser werden und müssen das vorantreiben, auch während der Pandemie."

Der Wirtschaftsminister kritisierte zu langwierige Entscheidungsprozesse. "Wir haben beim Thema Klimaschutz sehr viel Zeit verloren, weil wir lange, lange gebraucht haben, um bestimmte Entscheidungen zu fällen", monierte er. Um das Ziel zu erreichen, dass Europa im Jahr 2050 klimaneutral sei, müsse man "noch Einiges nachlegen", und zwar gemeinsam mit der Industrie. "Es darf nicht zu Lasten von Arbeitsplätzen gehen, sondern es müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden", forderte der CDU-Politiker.

October 05, 2020