Altmaier für flexiblere Ladenöffnungszeiten zum Infektionsschutz

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Innenstadt-Gipfel in seinem Ministerium hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) flexiblere Ladenöffnungszeiten für den Einzelhandel gefordert. Darüber habe er schon häufiger mit SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil diskutiert. "Ich wünsche mir, dass wir da einen Schritt vorankommen." Altmaier hatte sich bereits im Juni für einen oder zwei zusätzliche, verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen, um Umsatzverluste aus dem Corona-Lockdown im Frühjahr auszugleichen.

Flexiblere Öffnungszeiten seien aber auch im Kampf gegen das Virus sinnvoll. "Jetzt muss man überlegen, wie man das Einkaufen so organisieren kann, dass sich die Menschen nicht in dichten Trauben vor den Geschäften drängen und Infektionsrisiken entstehen, sondern dass alle entspannt einkaufen können und sich der Andrang verteilen kann", sagte Altmaier.

Bei dem Treffen am heutigen Nachmittag will Altmaier mit Handelsverbänden, Kommunen und Experten diskutieren, wie man die Verödung vieler Innenstädte bekämpfen kann. Man könne beispielsweise überlegen, die Ladentheke der Einzelhändler in der Innenstadt "digital zu verlängern". So könnten die Bürger bei ihrem Lieblingsladen online bestellen, damit dieser die Provision erhalte.

October 20, 2020 03:45 ET (07:45 GMT)