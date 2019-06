Altmaier fordert Deckelung von Sozialabgaben

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für eine Höchstgrenze bei den Sozialabgaben ausgesprochen. Denkbar sei ein Instrument wie bei der Schuldenbremse, sagte er auf dem "Tag der Bauindustrie" am Dienstag in Berlin. Die Sozialabgabenquote dürfe in dieser Legislaturperiode nicht über 40 Prozent steigen. "Diesen Sündenfall dürfen wir uns nicht erlauben", so Altmaier.

Deutschland habe gute Erfahrungen mit der Schuldenbremse gemacht, insbesondere für die Sanierung der öffentlichen Haushalte. "Wir können heute mehr Geld ausgeben fürs Bauen als in den Jahren, wo wir die Schuldenbremse noch nicht hatten", erklärte Altmaier unter dem Applaus der Zuhörer. Er sei zwar nicht gegen Sozialpolitik. Auch müssten Menschen, die viel arbeiten, dafür entsprechend entlohnt werden. "Aber die Bäume wachsen auch in diesem Bereich nicht in den Himmel", so der Bundeswirtschaftsminister.

Die Bundesregierung will massiv in den Ausbau Wohnungsbau investieren. "Wir müssen die Zahl der fertig gebauten Wohnungen mindestens um 50 Prozent in den nächsten Jahren erhöht haben", sagte Altmaier. Das sei eine Frage der Legitimität von staatlichem Handeln. "Bauen muss leichter werden und der Staat muss dabei helfen", so Altmaier.

