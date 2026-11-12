Altius Minerals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Altius Minerals veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 CAD. Im Vorjahresviertel waren 5.72 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 12.7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch