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12.08.2026 06:37:00
Altius Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Altius Minerals hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0.16 CAD gegenüber 0.120 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 137.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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