Altiplano Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altiplano Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 113.11 Prozent zurück. Hier wurden -0.1 Millionen CAD gegenüber 0.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Altiplano Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Altiplano Metals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.76 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 68.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2.42 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch