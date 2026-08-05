Altimeter Growth A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Altimeter Growth A hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Altimeter Growth A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 997.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 819.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch