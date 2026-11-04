Altimeter Growth A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Altimeter Growth A hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Altimeter Growth A ebenfalls ein EPS von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.11 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch