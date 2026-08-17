Altia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Altia hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 160.5 Millionen EUR – eine Minderung von 3.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 165.5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch