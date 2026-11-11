AlTi Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AlTi Global äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AlTi Global -0.690 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat AlTi Global 58.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch