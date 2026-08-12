AlTi Global präsentierte Quartalsergebnisse

AlTi Global liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AlTi Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 58.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AlTi Global 52.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch